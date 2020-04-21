Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік

Міністерство освіти і науки рекомендує директорам шкіл до травня проінформувати вчителів-пенсіонерів про переведення їх з 1 липня на роботу за договором на 1 рік в той час, як Кабмін направив субвенцію в півтора мільярда гривень на виплату надбавок вчителям.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

«Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів загальної середньої освіти завчасно — до 30 квітня 2020 року — поінформувати всіх вчителів, які одержують пенсію за віком, про переведення їх на строкові договори, і з усіма, хто погодиться, укласти такі договори до 1 липня строком на 1 рік«, — йдеться у ньому.

Відзначається, що ця норма випливає з чинного закону «Про середню освіту».

У повідомленні також підкреслюється, що після закінчення однорічного договору такі договори можуть укладатися з вчителями-пенсіонерами і на більш тривалий період, наприклад до 3 років.

Крім цього, кількість пролонгацій може бути необмеженим.

Важливо також зазначити, що в разі переведення на термінові договори розмір заробітної плати вчителів-пенсіонерів не може бути змінений, так як вони будуть продовжувати займати ті ж посади, виконувати той же обсяг роботи і збережуть відповідну кваліфікаційну категорію.

Також, зберігаються щорічну відпустку та інші права вчителя.

Наголошується, що зі свого боку вчителі-пенсіонери, які приймуть рішення не переходити на строковий договір і не нададуть 1 липня 2020 року письмову згоду на продовження трудових відносин, будуть звільнені керівництвом установи.

У повідомленні підкреслюється, що новий закон «Про середню освіту» також ліквідує поширене в українському освітньому просторі явище «вічних директорів».

Тепер керівник може перебувати на посаді не більше 2 термінів за 6 років поспіль в 1 закладі.