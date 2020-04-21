Британію можуть закрити на карантин до 2021 року: Джонсон серйозно наляканий COVID-19

У Великобританії розглядають можливість продовження карантину через пандемію COVID-19 до 2021 року.

Як пише Daily Mail, прем’єр-міністр Борис Джонсон дотримується думки, що не можна знімати обмеження, поки не буде переможений коронавірус. Адже, на думку експертів, будь-зняття обмежувальних заходів призведе до нової спалаху хвороби.

Відзначається, що британський Кабінет міністрів розділився на «яструбів» і «голубів» щодо того, чи варто послаблювати карантин в країні. І Джонсон, який вилікувався від хвороби, встав на сторону «голубів».

Глава уряду підкреслив, що його пріоритет – уникнути «другого піку» спалахи захворювання. Тому навіть говорити про зняття будь-яких заходів до кінця поточного терміну карантину (11 травня) не варто.

Видання зазначає, що наближені до Джонсона люди кажуть, що його важка боротьба з коронавірусом зробила його «невпевненим» в питанні швидкого зняття карантину.

В оточенні прем’єр-міністра перестали використовувати фразу «стратегія виходу» і замість цього мають намір позначити «наступну фазу» блокування країни з різними рівнями обмежень. Такий карантин буде діяти до кінця 2020 року. Блокування зможуть зняти раніше, якщо хвороба піде на спад чи знайдуть вакцину.

Крім того, вчені попередили, що боротьба з COVID-19 все ще ведеться, тому навіть незначні зміни в обмеженнях можуть призвести до катастрофічних наслідків.