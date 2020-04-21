Путін і Мухаммед бен Салман кричали один на одного, — Middle East Eye

Березневий телефонний дзвінок між російським президентом Володимиром Путіним і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салман перейшов на лайку.

Це сталося прямо перед тим, як Ер-Ріяд вирішив залити ринок нафтою, що призвело до обвалення цін, стверджує Middle East Eye.

Чиновники Саудівської Аравії, знаючи про це «катастрофічному дзвінку», сказали виданню, що трапився конфлікт загрожує відкинути назад місяці розрядки між двома країнами, в ході якої також була досягнута домовленість про значну торгівлі зброєю.

Цей дзвінок відбувся незадовго до зустрічі Opec +, на якій основні виробники нафти не змогли домовитися про скорочення видобутку, незважаючи на падіння світового попиту в результаті пандемії коронавіруса.

«Незадовго до цієї зустрічі між Путіним і МБС був дзвінок. МБС був дуже агресивний і висунув ультиматум. Він пригрозив, що якщо не буде угоди, саудівці почнуть цінову війну.

«Розмова була дуже особистим. Вони кричали один на одного. Путін відмовився від ультиматуму, і розмова скінчилася погано», — заявив саудівський чиновник на умовах анонімності.

Перед тим, як зайняти жорстку позицію з Путіним, бен Салман отримав «благословення» у Джареда Кушнера, зятя і старшого радника президента Дональда Трампа, якого називають «самим важливим захисником принца в Білому домі», згідно з другого джерела, який також говорив на умовах анонімності.

«Дзвінок [Путіна] був благословенням Трампа через Кушнера. Кушнер не просив MBS зробити це, але Кушнер знав про це і не наклав вето. Бен Салман зробив свої власні висновки», — сказав джерело.