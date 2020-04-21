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У Дніпрі керівник лікарні оголосила голодування через медреформи

21.04.2020

21 квітня керівник Дніпровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко оголосила безстрокове голодування через старту другого етапу медичної реформи.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Через реформи, яка розпочалася з 1 квітня, лікарі країни без заробітної плати. Зараз, якщо лікарні виплатили аванс, то на заробітну плату, за дуже малим винятком, грошей немає», – заявила вона.

За словами Шевченка, для того, щоб медичні працівники області до кінця року отримали заробітні плати, знадобиться 1,3 мільярда державної субвенції, а регіону виділено лише 300 мільйонів гривень.

Глава лікарні заявила, що своїм голодуванням підтримує всіх лікарів України, яким після початку другого етапу медреформи не будуть доплачувати заробітну плату.

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