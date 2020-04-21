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Лідер гурту ТНМК ставши батьком

21.04.2020

Один з лідерів гурту “ТНМК” Олександр Сидоренко (Фоззі) ставши батьком, повідомляє його колега по гурту Олег Михайлюта (Фагот) на своїй сторінці в Instagram.

«Сьогодні мій соул браза ставши дабл-батьком! Тож вітаємо новоспеченого татуся», – написав музикант.

Олександр Сидоренко та його команда намагаються приховувати свої стосунки від медіа. Втім, в недавньому коментарі НВ музикант натякав, що готується до нового статусу.

«У мене так збіглося, що після січневого туру я і планував кілька місяців щільно працювати вдома: і тексти пісень до альбому дописати, і нову книгу треба завершити до квітня, і в новому амплуа собі спробувати, про яке поки мовчок», – розповів співак.

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