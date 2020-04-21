В Одеській області закрили на карантин місто з-за спалаху коронавіруса

Керівництво Одеської області вирішило закрити на карантин місто Подольськ. Туди будуть пускати тільки тих, хто там зареєстрований.

Про це на брифінгу у вівторок розповів глава Одеської ОДА Максим Куций.

«В місті будуть посилено карантинні заходи, посилиться санобробка вулиць і під’їздів, на в’їзді в місто цілодобово чергуватимуть представники Національної гвардії та Національної поліції. Буде заборонений транзитний проїзд через місто. Представники Нацгвардії і Нацполиции будуть пропускати транспорт тільки громадян, які зареєстровані в місті Подольськ», — сказав Куций.

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій тиждень тому рекомендувала районній адміністрації і мерії міста Подольськ закрити ринки, обмежити масові зібрання людей і додатково провести санітарні заходи. За реалізацію поставленої комісією завдання несе відповідальність місцева влада.

«Ми всі бачили, що минулий тиждень в місті раніше працювали ринки, працювало велика кількість магазинів і санітарні заходи не проводилися належним чином», — додав голова ОДА.

Станом на 21 квітня в Подольську коронавірусом заразилися 37 людей, у тому числі вісім медиків. Один з них помер 19 квітня.