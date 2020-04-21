За Альперіна внесли заставу

За одеського бізнесмена Вадима Альперін, якого підозрюють у справі за схемою на митниці, внесли заставу в 41,6 млн грн.

Про це повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

“За підозрюваного сьогодні внесли 41,6 млн грн застави”, — сказала Чемерис, передає УНН.

Нагадаємо, Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави понад 35 млн грн з одеського “хрещеного батька контрабанди” Вадима Альперіна, підозрюваного у справі за схемою на митниці. Також суд збільшив розмір застави до 76,6 млн грн, тобто Альперіну потрібно було доплатити ще 41,6 млн грн.

Нагадаємо, 28 листопада 2019 року детективами НАБУ Альперіну було вручено повідомлення про підозру в організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.

29 листопада рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.