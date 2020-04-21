Лукашенко: Всі хочуть вкусити Білорусь

Білорусь виявилася краще готова до боротьби з коронавірусом завдяки збереженню необхідних структур у системі охорони здоров’я.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні під час відвідування в Бобруйську підприємства «Слов’янка», передає БЕЛТА.

«Зараз цей коронавірус став політикою. Всі дивляться, за що б вкусити Лукашенко, Білорусь — вони вибилися з ладу. Так не треба дивуватися. Все це тому, що ми зберегли систему і привели її в порядок. І так сталося, що ми більш-менш виявилися готові до цієї зарази і не тільки до неї», – підкреслив Лукашенко.

У той же час білоруський президент звернув увагу: через коронавіруса і схожих інфекцій помирає значно менше людей, ніж, наприклад, від серцево-судинних захворювань, онкології та цукрового діабету.

«Треба мною в світі все жартував, особливо в Росії (як ніби більше нема про що говорити, всі стали великі): ось Лукашенко говорить, що в Білорусі від коронавіруса ніхто не помер. Ще раз повторюю: від коронавіруса навіть у вас в Могилевської області ніхто не помер. Всі помирають від хронічних хвороб, а будь-який вірус ж б’є по слабких, у кого немає імунітету. Ось, що я мав на увазі», – сказав глава білоруської держави.

У зв’язку з цим він зажадав ні в якому разі не переставати лікувати інші захворювання і продовжувати планові медогляди громадян, адже інакше можна не помітити у пацієнта серйозну хворобу.

«Сьогодні треба займатися усіма хворобами і приділяти увагу тим, які пов’язані з дихальними шляхами», – зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі звернув увагу: при необхідності до боротьби з коронавірусом будуть підключати нові сили – так діяли спочатку.

«У свій час цим займалися тільки медики та Міністерство охорони здоров’я. Коли пішов зростання пневмоній, тоді я і губернаторів підключив: щоранку повинен бути штабу і там не тільки лікарі повинні доповідати про обстановку. З лікарів треба й питати, — звернув він увагу губернатора Миколаївської області Леоніда Зайця. – Ти повинен зберегти людей. І лікарі повинні сьогодні відповідати за ту турботу, якою ми їх оточили. Я не в докір кажу. Але оточили ж, всі люди бережуть лікарів. Лікарі повинні нам відповісти своєю роботою, як вони і роблять. Попит повинен бути з усіх».