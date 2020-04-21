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Стало відомо, як низько впала російська Urals

21.04.2020

Стало известно, как низко упала российская Urals

Червневий ф’ючерс на североморский еталонний сорт нафти Brent сьогодні подешевшав більш ніж на 25% до $20,7 за барель.

При цьому ціна російської нафти Urals вже в 9:36 мск впав майже в 2,5 рази, до $7 за барель, а до середини дня скоректувалася до $9,5, повідомляє РБК з посиланням на дані Refinitiv і цінового агентства Argus.

В останній раз так дешево російська нафта коштувала в грудні 1998 року.

Ще вчора ціни на Urals з поставкою у Північно-Західної Європи і Середземномор’я становили $17,5 і $17,2 за барель.

Brent і Urals повторюють динаміку травневого ф’ючерсу на американську WTI, термін якого закінчується у вівторок, 21 квітня.

Як нагадує експерт з фондового ринку «БКС Брокер» Ігор Галактіонов, «в понеділок на ринку нафти спостерігалося історична подія». «Напередодні експірації, яка пройде сьогодні, травневі ф’ючерси на американську нафту WTI пішли на негативну територію і закрили сесію на біржі CME значенням -$37,63 за барель. Це означає, що продавці готові доплатити покупцям понад $37 тільки за те, щоб ті забрали в них нафту саме зараз. Повною мірою цю подію можна назвати „чорним понеділком“ для ринку американської нафти», — йдеться в огляді експерта.

Зі свого боку, президент Російсько-Азіатського Союзу промисловців і підприємців (РАСПП) Віталій Манкевич заявив РІА «Новости», що обвал травневих ф’ючерсів на нафту американської марки WTI пов’язаний з діями спекулянтів, після закінчення карантинних заходів через COVID-19 попит на нафту повернеться, а в 2021 році можна чекати зростання цін на нафту до $40-50 за барель.

З початку нинішнього року на світовому нафтовому ринку прокотилися вже кілька хвиль падіння цін на «чорне золото». Негативна ситуація викликана цілому комплексом факторів: загальним перевиробництвом сировини, різким падінням попиту на тлі стрімкого поширення коронавирусной інфекції COVID-19 (11 березня було оголошено про пандемії) і побоюваннями з приводу її впливу на глобальну економіку, а також розвалом угоди ОПЕК+ (офіційно з 1 квітня, але фактично після безрезультатних переговорів країн-нафтовиробників на зустрічі 6 березня у Відні). Саме остання обставина і стала тригером до обвалення цін на нафту. До того ж Саудівська Аравія оголосила про намір збільшити видобуток і знизити ціни на нафту. Пізніше про бажання опустити ціни оголосили Ірак, Кувейт, ОАЕ і Нігерія.

За I квартал 2020 року ціна Brent впала на 65,6%, а WTI — на 66,5%. Причому в кінці березня вартість червневого ф’ючерсу Brent на падала нижче $22 за барель (до $21,72), тобто до мінімуму з березня 2002 року, а травневий ф’ючерс на WTI — до $20,1.

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12 квітня країни ОПЕК+ остаточно погодили нову угоду, учасниками якої стали 23 держави. Угода буде діяти два роки — з 1 травня 2020-го до 1 травня 2022-го. У травні—червні поточного року скорочення видобутку складе 9,7 млн барелів на добу (від рівня жовтня 2018 року), далі — до кінця 2020 року — на 8 млн барелів, та на 6 млн — до кінця квітня 2022 року. При цьому для Росії і Саудівської Аравії базою відліку будуть 11 млн барелів на добу (РФ у перші 2 місяці зменшить видобуток на 2,5 млн барелів на добу). Нова угода ОПЕК+ стала вимушеною реакцією нафтовидобувних країн на ситуацію на ринку та тиск з боку США. Проте в цілому вона не перекриває обсягів зниження світового попиту, до того ж на ринку скупчилися величезні запаси сировини. Тим не менш, запевняв голова Міненерго РФ Олександр Новак, при необхідності учасники угоди можуть прийняти додаткові заходи для стабілізації ситуації на ринку.

 

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