Меган Маркл і принц Гаррі вперше потрапили в об’єктив папараці в Лос-Анджелесі (фото)

З тих пір, як Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Канади в США, за ними почалося справжнє полювання папараці. Ексклюзивні кадри герцогів Сассекських мріяли зробити багато журналістів.

І вчора, нарешті, їх вдалося зняти разом на вулицях Лос-Анджелеса. Подружжя вигулювало своїх собак – бігля на прізвисько Гай і лабрадора на прізвисько Оз.

Одягнені принц Гаррі і Меган Маркл були гранично просто: джинси, сіра футболка-поло, бейсболка – на ньому, чорна футболка, білі легінси, кеди – на ній. Особливу увагу шанувальників пари залучили блакитні бандани на обличчях. Чи то Гаррі і Меган таким чином намагалися залишитися невпізнаними, чи то використовували цей аксесуар замість захисних медичних масок, невідомо.