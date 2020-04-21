Коронавірус: доза має значення, а місце зустрічі можна змінити — Комаровський

Ймовірність зараження і тяжкість захворювання прямо пов’язані з кількістю вірусів, які потрапили в організм. Тобто, при інших рівних умовах, чим більше вірусів потрапить в організм, тим більше ймовірність виникнення хвороби і тим важче буде протікати захворювання.

Повертаючись додому пізно ввечері, ви зустрілися в темному провулку з грабіжником. Ваші шанси зберегти честь, гаманець або навіть життя дуже сильно залежать від того, з одним бандитом ви зустрілися або їх було четверо.

Про це пише на своєму сайті Євген Комаровський.

Так, бувають ситуації, коли ви такий крутий, що накостыляли всім чотирьом. А буває, що цей один відібрав гаманець і взагалі боляче поглумився. Так, буває. Але в цілому правило таке: чим менше грабіжників у вас на шляху, тим більше у вас шансів.

А тепер подробиці.

Для того щоб людина захворіла коронавирусной інфекцією, необхідно, щоб певна кількість вірусів потрапив на слизові оболонки дихальних шляхів або кон’юнктиву ока.

«Певну кількість вірусів» — це дуже (дуже!!!) важливо.

Пояснюю. Потрапить 1 вірус — хвороба не виникне, 10 вірусів — аналогічно, 100 вірусів — виникне.

Інакше кажучи, є якась мінімальна кількість вірусів, здатне викликати захворювання, і ця кількість отримало назву «інфікуються доза».

Інфікуються доза залежить від безлічі факторів: властивостей самого вірусу, способу зараження, наявності у організму попереднього досвіду зустрічей з цим вірусом (якщо досвід є, значить, інфікуються доза повинна бути більше).

Що ми знаємо сьогодні про коронавирусе covid-19? Небагато, але основне:

— здатність викликати захворювання (вірулентність) висока;

— передається повітряно-краплинним або контактним шляхом;

завантаження…

— досвіду попередніх зустрічей немає ні в кого.

Як наслідок — інфікуються доза зовсім невелика. Так, ніхто на даний момент ще не може точно сказати, скільки конкретно вірусних частинок повинен потрапити в організм, щоб людина захворіла, але, судячи з усього, це зовсім невелика кількість.

Тепер найголовніше.

НАЙГОЛОВНІШЕ.

Ймовірність зараження і тяжкість захворювання прямо пов’язані з кількістю вірусів, які потрапили в організм. Тобто, при інших рівних умовах, чим більше вірусів потрапить в організм, тим більше ймовірність виникнення хвороби і тим важче буде протікати захворювання.

Зустрітися з однією «яка інфікує дозою» — це дуже навіть непоганий варіант: є величезні шанси на легку або навіть безсимптомну форму хвороби.

Зустріти відразу 10 інфікуючих доз — це вже реальний ризик для життя.

Тепер конкретне питання:

— при яких умовах концентрація вірусних частинок в повітрі буде максимально великий?

Ось давайте разом створимо ідеальні умови, щоб не просто захворіти, а заразитися «від душі» — відразу вдихнути побільше вірусів і максимально збільшити свої шанси на важку форму хвороби.

Нам знадобиться людина, що виділяє вірус в навколишнє середовище. А якщо таких людей кілька — взагалі чудово, якщо вони мають задишку, кашель, чхання — ще краще.

Нам необхідно, щоб залишають організм людини віруси накопичувалися в повітрі. Для цього треба зовсім небагато: щоб об’єм приміщення був мінімально можливим і щоб не було доступу повітря ззовні. Ще важливо стежити за вологістю повітря — вірусні частинки повинні якнайдовше залишатися саме в повітрі, а не опускатися під дією сили тяжіння — швидше за все це відбувається при відносній вологості повітря 40-60%.

Бонус. Вірус у видихуваному людиною повітрі не відлітає далеко — максимум 1-1,5 метра, і швидко осідає. Але і відстань, і час «польоту» можна збільшити! Для цього треба, щоб видихається хворим людиною повітря змішувався з іншими газами або аерозолями. Варіанти — палити (що завгодно), проводити інгаляції, дихати киснем і т. п.

Тепер ми з легкістю можемо назвати місця, де ризик зараження максимальний і де максимальна вірогідність отримати високу инфицирующую дозу (потенційно здатну вбити):

— на першому місці однозначно виявиться лікарняна палата інтенсивної терапії — кілька хворих плюс потоки кисню. Якщо в ній сухе повітря, немає дуже інтенсивного провітрювання і невелика площа — це взагалі ідеальний спосіб зустрітися відразу з 10 инфицирующими дозами (що, власне, і підтверджується масовою захворюваністю і загибеллю медичних працівників);

— будь-яке приміщення, де багато людей, плюс де люди близько один до одного, де мінімальний повітрообмін, — храм, казарма, тюремна камера, вагон метро і т. д.;

— будь – замкнутий простір, де збирається натовп (концерт, спектакль, цирк, з’їзд, лекція тощо);

— особливе місце — будинки для людей похилого віку та людей з інвалідністю: по суті це зосередження в обмеженому просторі тих, для кого і одна інфікуються доза — це смертельний ризик, плюс всі постійно мерзнуть, тому ніякого провітрювання, плюс часте застосування дихальної апаратури.

Тепер ви самі можете відповісти на багато питань:

— чому померла ця зовсім молода і абсолютно здорова медсестра?

— чому такі жахи у в’язницях і будинках престарілих?

— чому не можна збиратися натовпом?

— чому там, де не бояться протягів, і там, де не живуть великими сім’ями (3 покоління під одним дахом), хворіють рідше і легше?

— чому закривати парки — це дивно?

Підсумки

Коронавірус нікуди йти не збирається. Він залишить нас у спокої тільки тоді, коли більшість з них зустрінеться і суспільство сформує колективний імунітет. Добитися цього за зиму й весну не вийде, але влітку обов’язково стане легше — відкриються вікна, відключиться опалення (нормалізується вологість), люди частіше будуть зустрічатися і більше часу проводити на свіжому повітрі, а не в приміщенні, нагріваються на сонці дверні ручки, збільшиться кількість ультрафіолету. Ми всі, врешті-решт, навчимося мити руки.

Тим не менш шанси на друге пришестя вірусу восени цілком реальні. А значить, ті, хто не виробив імунітет навесні, будуть виробляти його восени, чи взимку, чи наступної весни — альтернативи поки що не намічається.

Виходячи з цього, нам треба спрямувати зусилля не на тотальний карантин в очікуванні рятівної вакцини (якою можна і не дочекатися), а на створення такої моделі існування суспільства, коли будуть виключені ситуації, що провокують розвиток важких форм захворювання.

Якщо вже кожному з нас судилося зустрітися з коронавірусом, так давайте зустрівши його у невеликій дозі.

Якщо у величезному супермаркеті з сучасною системою вентиляції немає натовпів і між людьми відстань 2 метри — чому б і ні?

Якщо в автобусі відкриті кватирки і дотримується дистанція між пасажирами — чому б і ні? (А якщо вам заважає протяг, то йдіть пішки — це взагалі безпечно.)

Кафе, бари, ресторани — в цьому році особливо модні саме відкриті тераси, вуличні майданчики і т. п.

Всі чиновники (починаючи від президента і закінчуючи лідером сільради) зустрічаються з «підданими» і влаштовують прес-конференції виключно на свіжому повітрі. Там же, на свіжому повітрі, зустрічаються з парафіянами служителі церкви, вчителі — з учнями… Взагалі все, що можна винести за межі приміщень, треба винести за межі.

Приймаючи рішення про відкриття будь-якого підприємства, магазину, салону, ресторану, клубу, будь-якого дитячого садка, будь школи і т. д., ті, хто відкриває, і ті, хто відвідує, думають насамперед про те:

— як забезпечити оптимальні параметри вентиляції, вологості, температури повітря, як все це вимірюється і регулюється;

— скільки тут людей в одиницю часу і на одиницю об’єму.

А завдання влади та фахівців (НДІ гігієни, СЕС, кафедр гігієни і епідеміології при медвузах) — надати кожному дуже конкретні, доступні, легко реалізовані практичні рекомендації: скільки має бути народу на кубічний метр, як організувати вентиляцію повітря, контроль і регулювання вологості, які використовувати засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби і т. д.

І ще одна задача — постійно пояснювати людям (та й самим розуміти), що повітрообмін, миття рук і розумне соціальне дистанціювання набагато більш раціональними, ніж масова закупівля апаратів ШВЛ.

P. S. З бандитами краще не зустрічатися. Але в ситуації, коли зустріч неминуча, краще вибирати провулки з протягом.