Коронавірус не має сезонності, до появи вакцини може бути ще дві хвилі — лікар-інфекціоніст

Після 12 травня карантин в Україні можуть продовжити ще на тиждень. Але і цього строку не вистачить для боротьби з інфекцією, зате можна буде поступово запускати економіку.

Продовження карантину до 12 травня не буде остаточним.

Таку думку в сьогоднішньому коментарі «Главреду» озвучив лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ігор Марков.

«В продовження карантину є прямий сенс. Будь-яка респіраторна епідемія продовжується не менше 2 місяців – це підтверджують і попередні епідемії грипу в Україні, і епідемія COVID-19 в Китаї. Тому 8-10 тижнів – це нормальний період для того, щоб стабілізувати ситуацію.

Ще в березні я говорив, що карантин в Україні має тривати до 15 травня. І думаю, що 12 травня – це мінімальний термін і пізніше його можуть продовжити ще на тиждень.

Але навіть цього продовження буде недостатньо для того, щоб епідемія закінчилася, проте достатньо для того, щоб поступово підключати якісь елементи послаблення, щоб економіка остаточно не вмерла», — зазначив Марков.

Він уточнив, що пік захворюваності, який влада прогнозують спочатку травня, безпосередньо пов’язаний з відвідуванням українцями храмів на Великдень і Вербну неділю, а тому сплеск захворюваності дійсно ще попереду.

На думку Маркова, кінець кризи наступить тоді, коли з’явиться вакцина.

«Коронавірус, на відміну від вірусу грипу, не має сезонності. Наприклад, грип, незалежно від того, чи дотримувався карантин, буйствував в Україні в лютому-березні, з COVID-19 інша історія – він всесезонний.

Бо як тільки з’явиться вакцина, тільки тоді можна буде припустити, що все в безпеці. А до цього може і друга хвиля, і третя.

Не думаю, що вакцини доведеться чекати рік чи півтора року – вона може з’явиться вже до кінця 2020 року, так як терміни її розробок прискорені за аналогією з вакциною від свинячого грипу, яка з’явилася через 1,5 місяці після початку епідемії», — вважає інфекціоніст.