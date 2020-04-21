В ОРДО збунтувалися переселенці: з рідного дому вигнали бойовики, а іншого житла немає

В тимчасово непідконтрольному українському уряду Донецьку підняли бунт переселенці — місцеві мешканці, які втратили свої будинки або не можуть залишатися в районах, де тривають важкі бойові дії. Вони записали відео з обуреними заявами.

Донеччани проживають у гуртожитку колишнього медичного університету по вул. Калузької. Деякі прожили в будівлі 5-6 років, але тепер їх виселяють — до 1 червня вони повинні здати ключі від своїх кімнат і з’їхати. Натомість їм не пропонують нічого.

«Якщо ми не звільнимо кімнати, ми будемо виселені через суд. Плюс ще потрібно сплатити штраф 3600 — повернути судові витрати… Природно, нам ніхто нічого не дає взамін», — поскаржилася мешканка гуртожитку.

За її словами, її квартира знаходилася в районі перед Пісками. В даний момент там фактично не залишилося цілого житла, ні інженерних комунікацій, вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Умов для життя в районі немає.

«Взагалі там знаходиться військове містечко. Ми приходимо туди провідати своє житло, а військові нам кажуть: „Нічого вам тут робити, тут військове містечко, забудьте, що у вас є житло, і коли-то була квартира“. Куди нам діватися?» — розповіла дончанка.

Ще один мешканець гуртожитку — українець з Волновахи (Донецька область). Він приїхав в Донецьк, так як не міг залишитися в рідному місті, де до нього були питання у СБУ. Йому також не дали житла за лояльність до «республіці».

«У нас є переселенці, які не мають навіть пенсії. Вони переселилися і платять по 2000 за кімнату. Я мінімальну пенсію отримую 4800 рублів. І якщо я ще 2000 заплачу за кімнату, у мене залишиться 2800. Як мені жити?» — заявив колишній житель Волновахи.

За його словами, мешканці гуртожитку — «справжні патріоти», але за них ніхто не бореться. Переселенець з Волновахи не може навіть отримати «паспорт» ОРДО — у нього немає документів, і місцеві служби не можуть йому допомогти.