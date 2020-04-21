Суд дозволив затримати рідного брата Владислава Каськіва

Суд дозволив затримати рідного брата колишнього глави Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва Олександра, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 259,2 млн грн відомства.

Про це стало відомо з повідомлення “Слово і діло“.

Таке рішення ще 9 квітня прийняв Вищий антикорупційний суд.

Як відомо, 22 червня 2018 Каськіву заочно повідомили про підозру, оскільки той покинув територію України 27 жовтня 2015 року через пункт пропуску «Чоп» і не повертався. В день складання підозри детективи приїхали за місцем останньої реєстрації родича екс-глави Держінвестпроекту, однак його там не було. Під час слідчої дії був присутній адвокат, який відмовився отримувати підозра його клієнту. Тому повідомлення про підозру було вручено представникові житлово-експлуатаційної організації. Пізніше брата Каськіва оголосили в розшук.

Вивчивши клопотання, суддя його задовольнив повністю і дозволив затримати підозрюваного з метою його наводячи для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, детективи НАБУ встановили, що ряд осіб, в тому числі колишні чиновники Держінвестпроекту та державного підприємства «Державна інвестиційна компанія», зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між Госинвесткомпанией, ТОВ «ТД «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022». Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, спочатку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних посадовим особам Держінвестпроекту. В результаті такої схеми державі завдали збитків на 259,2 мільйона гривень.

Так, у зазначеному виробництві було повідомлено про підозру двоюрідному і рідним братам Каськіва. Двоюрідного брата Олександра Матковського НАБУ затримало.