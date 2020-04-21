МВФ прогнозує падіння рівня життя в 170 країнах через пандемію коронавіруса

З-за пандемії коронавіруса рівень життя знизиться в 170 країнах, говориться в блозі директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої на сайті організації.

За її словами, світова економічна активність скоротиться до рекордних масштабах з часів Великої депресії.

“У цьому році в 170 країнах рівень доходу на душу населення знизиться, хоча всього кілька місяців тому ми прогнозували зростання доходів на душу населення в 160 країнах”, – зазначила Георгієва.

Вона також додала, що МВФ має кредитний потенціал у розмірі 1 трлн доларів, що в 4 рази більше, ніж на початку світової фінансової кризи. При цьому прийнято рішення подвоїти суму швидких кредитів для задоволення очікуваного попиту в сумі близько 100 млрд доларів. На сьогодні 103 країни звернулися до Фонду за екстреним фінансуванням, заявки половини з них розглянуть до кінця місяця.

Крім того, реформується Фонд стримування і допомоги у разі катастроф для допомоги 29 найбільш уразливих країн-учасниць шляхом швидкої допомоги з обслуговування боргу.