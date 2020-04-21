У курсантів Військового університету в Москві знайшли коронавірус

У дев’яти курсантів Військового університету в Москві виявили коронавірус. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

«В ході превентивного тестування проби дев’яти курсантів університету дали позитивний результат», — уточнили у відомстві.

Хворі ізольовані в лікувальну установу Міноборони Росії. Їх стан оцінюється як нормальний. Без симптоматичних проявів.

«За контактировавшими з ними встановлено медичне спостереження», — сказали у відомстві.

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що курсанти Військово-медичної академії в Петербурзі виявили коронавірус. Тим часом у трьох студентів московської академії СК Росії також виявили ознаки захворювання коронавірусом, говорилося на сайті СК.