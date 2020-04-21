У курсантів Військового університету в Москві знайшли коронавірус

У дев’яти курсантів Військового університету в Москві виявили коронавірус. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.
«В ході превентивного тестування проби дев’яти курсантів університету дали позитивний результат», — уточнили у відомстві.
Хворі ізольовані в лікувальну установу Міноборони Росії. Їх стан оцінюється як нормальний. Без симптоматичних проявів.
«За контактировавшими з ними встановлено медичне спостереження», — сказали у відомстві.
Раніше в Міноборони РФ повідомили, що курсанти Військово-медичної академії в Петербурзі виявили коронавірус. Тим часом у трьох студентів московської академії СК Росії також виявили ознаки захворювання коронавірусом, говорилося на сайті СК.
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