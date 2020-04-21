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Тіна Кароль без одягу розслабилася в сауні, в мережі знайшли знімки з минулої епохи

22.04.2020

На одній із Інстаграм-сторінок, які ведуть фанати співачки Тіни Кароль, з’явилася унікальна світлина – молода і сповнена юності Кароль в одному рушнику позує на “сходинках” ліжника у бані. Поруч із нею – так само молода і сповнена сил подруга. Цю фотографію датують 2006 роком.

Окрім цього, відомо, що цю фотографію було зроблено щойно після повернення Тіни Кароль із Євробачення 2006 – саме того року співачка представляла нашу країну на цьому міжнародному конкурсі. Перемоги вона тоді не здобула, проте українська публіка доволі тепло відгукувалась про її костюм та номер, що доволі нетипово для українців і їхніх обранців на Євробачення.

Отже, після повернення уся команда співачки вирішила разом сходити в баню. Інсайдери стверджують, що в тій бані ними не було випито жодної краплини алкоголю. Більше того, вже за кілька днів Тіна Кароль вирушила у своє, по суті, перше, велике турне по всій Україні, на якому вона заявила, що вона не просто красива молода артистка, а справжня зірка.

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