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Кількість інфікованих COVID-19 на Буковині перевищила 1000

22.04.2020

У Чернівецькій області за добу зафіксували 65 випадків зараження коронавірусом, від COVID-19 померли ще четверо пацієнтів.

Про це заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Чернівецька область стала першим регіоном в Україні, який подолав позначку в 1 тисячу заражених коронавірусом.

«Сьогодні маємо 65 нових встановлених випадків інфікування. Загальна кількість станом на 21 квітня сягнула 1052 людей», — заявив голова ОДА.

За словами Осачука, наразі в резерві лікарень Чернівецької області є достатня кількість ліжко-місць для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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