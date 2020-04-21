Зеленський робив тести на коронавірус кілька разів

Президент Володимир Зеленський робив тести на виявлення COVID-19 кілька разів.

Про це він розповів у коментарі для “BBC News Україна”.

“Сам я, звісно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі й щодня зустрічаюся з різними людьми. Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилося, коло людей, з якими зустрічаюся, – дуже звузилося… Я сам проходив ПЛР-тест кілька разів. На щастя, усі – негативні”, – сказавши він.

Зеленський також додав, що частина працівників Офісу Президента перебувають на карантині, а усі, хто заходити в Офіс, проходять температурний скринінг. Крім того, Президент заявив, що в ОП забезпечили проходження тестів для працівників.