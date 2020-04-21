Шахраї відкривають магазини і пропадають: як на українцях наживаються в мережі

В Україні шахраї створюють цілі фейкові магазини в соцмережах, збирають десятки тисяч передплатників і обкрадають довірливих клієнтів. Видаючи себе за справжній бізнес, кіберзлочинці накручують кількість передплатників, відкривають сайти і навіть купують рекламу.

Про одному з найпопулярніших способів обману-читайте у матеріалі Браузера.

Як працює схема

Шахраї відкривають сайт або створюють сторінку магазину в соцмережах;

в інтернеті розміщують рекламу, накручують кількість передплатників для того, щоб переконати потенційну жертву в достовірності майданчика;

при покупці товар обіцяють відправити у відділення пошти, при цьому перед самою відправкою просять внести передоплату – 30% вартості товару;

отримавши гроші, шахраї перестають відповідати «покупцеві» і незабаром зовсім пропадають.

Магазин в соцмережах практично неможливо відрізнити від справжнього. На сторінці в назві вказують навіть нібито адреса майданчика (іноді користуються чужим доменом). Приміром, ось один з них:

Майже 17 тис. передплатників, безліч постів з «продають» описом кожного товару. Здавалося б, справжній магазин. Єдине – майже скрізь відключені коментарі, а вказаний в контактах номер телефону недоступний.

Киянка Вікторія розповідає : у цьому магазині спробувала замовити подарунок хрещеника. Продавець після нетривалої переписки поцікавилася, куди відправити товар і відразу ж попросила внести «символічну» передоплату в 350 грн. Така передоплата потрібна нібито для того, щоб покрити витрати на пересилку.

«Я подумала, ну хто буде заради такої маленької суми ризикувати репутацією? Оплатила, виявилося, що є такі люди», – розповідає OBOZREVATEL Вікторія. Як тільки вона внесла зазначену суму, продавець заблокував її аккаунт. Замість звичного магазину вона побачила порожню сторінку.

Та й сам магазин змінив свою назву в соцмережі.

Поділитися

зображенням



Гроші відправила на карту 4868190101610022 на ім’я Zdorova Anna Sergeevna (Здорова Ганна Сергіївна). Як виявилося, Вікторія стала далеко не першою жертвою цієї шахрайки. В інтернеті, вбивши номер картки в пошуковий рядок, можна знайти повідомлення від інших жертв «магазину».

Розбираємо з експертом: як вберегтися від схеми

На прохання OBOZREVATEL експерт у сфері кібербезпеки Антон Носов проаналізував описану схему і зібрав головні правила, які дозволять вберегтися від шахрайства.

Дізнатися шахрая можна було ще до того, як оплатити товар. В контактах вказаний номер телефону «магазину», – 0978971246. «Я вбив цей номер в пошуковик і відразу побачив підпис «шахраї беруть гроші і не відправляють». Цього вже достатньо, щоб назавжди попрощатися з магазином», – розповідає Носов.

Всього експерт виявив три маркера шахрайства на сторінці «магазину»:

під постами закриті коментарі – залишити свій відгук або прочитати чужий неможливо;

назва магазину повністю повторює популярний пошуковий запит «дитячі товари укр», при цьому найчастіше власники магазину, навіть якщо це магазин в мережі, крім пошукової фрази також вказує реальну назву;

щоб зрозуміти, що номер картки, на який пропонують перевести гроші, належить шахраєві, достатньо вбити його в пошуковий рядок – там можна виявити запису тих, хто вже постраждав від «Анни Сергіївни Здоровою».

Правда, швидше за все, говорить Антон Носов, карту шахраї купили у її власника. Це поширена серед шахраїв послуга. У малозабезпечених українців просять на своє ім’я оформити в банку дебетову карту, а потім викуповують її разом з паролем і використовують для реалізації схем.

«Головне правило при будь-якій покупці онлайн – вибирайте післяплата», – говорить експерт.