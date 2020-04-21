У Житомирській області зафіксували 17 нових випадків захворювання COVID-19

У Житомирській області лабораторно підтвердили 17 нових випадків захворювання COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голови облдержадміністрації Віталій бунечко (рос.).

За його словами, на 22:30 в лабораторному центрі досліджували 73 проби.

«Зараз загальна чисельність заражень становить 287 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 88 осіб, у Коростені — 64, і у Бердичеві — 51», — сказав губернатор.

Нові випадки встановлені в наступних містах і районах:

Бердичів: чоловік, 65 років чоловік, 70 років жінка, 61 рік; жінка, (рік народження уточнюється); жінка, 49 років.

Житомир: жінка, 62 роки; чоловік, жінка 37 років, 63 роки; чоловік, 62 роки; жінка, 35 років жінка, 50 років жінка, 65 років жінка, 51 рік; жінка, 38 років чоловік, 64 роки; жінка, 21 рік.

Також один випадок зафіксували у Житомирському районі (смт Озерне) — жінка, 79 років.