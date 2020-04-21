Помер яка заразилася на коронавірусом настоятель Єлоховського кафедрального собору в Москві

Настоятель Богоявленського кафедрального собору в Єлохові в Москві, протоієрей Олександр Агейкин, госпіталізований з коронавірусом, помер у лікарні в Лапино.

«Відійшов до Господа протоієрей Олександр Агейкин, настоятель Богоявленського Єлоховського кафедрального собору в Москві. Господь упокоїть душу новопреставленого в оселях праведних і створить йому вічну пам’ять. Просимо ваших молитов за упокій померлого батька Олександра», — сказано на офіційному сайті РПЦ.

Про це повідомив у своєму Facebook колишній відповідальний редактор «Журналу Московської патріархії» Сергій Чапнін.

У священика був позитивний тест на коронавірус.

Протоієрею Агейкину було 48 років. Він був висвячений у сан диякона в 1996 році, в 2000-2013 роках служив у храмі Христа Спасителя. Указом Святішого патріарха Кирила від 24 березня 2013 року призначений настоятелем Богоявленського кафедрального собору в Єлохові міста Москви.