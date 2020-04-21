Дієтологи назвали небезпечні хвороби з симптомом у вигляді тяги до солодкого

Дієтологи розповіли про небезпечні хвороби, на які вказує тяга до солодкого. Даний симптом посилюється залежністю від цукру, при цьому фахівці враховують слабку силу волі.

Кожна людина в середньому вживає в рік до 40 кг цукру. У ряді випадків, при наявності деяких недуг, спостерігається постійне бажання з’їсти що-небудь солодке. Як приклад наводиться остеохондроз, так як стискаються артерії і мозок не отримує потрібної кількості глюкози, вимагаючи вуглеводи. Тяга до солодких страв можлива через проблеми в шлунково-кишковому тракті, при запорах, то ж відноситься до дисбактеріозу. В останньому випадку внутрішні органи погано засвоюють мінерали, що призводить до підвищеного вживання цукру. При ураженні селезінки також спостерігається подібний симптом.

Дієтологи вказують на діабетиків, у яких є дефіцит інсуліну, необхідного для засвоєння глюкози. Такі люди відчувають гостре бажання з’їсти їжу, що містить цукор, така ж ознака спостерігається при захопленні алкоголем. Для засвоєння спирту організму необхідна глюкоза, з цієї причини у людини з’являється тяга до солодкого.