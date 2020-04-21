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Дієтологи назвали небезпечні хвороби з симптомом у вигляді тяги до солодкого

22.04.2020

Дієтологи розповіли про небезпечні хвороби, на які вказує тяга до солодкого. Даний симптом посилюється залежністю від цукру, при цьому фахівці враховують слабку силу волі.

Кожна людина в середньому вживає в рік до 40 кг цукру. У ряді випадків, при наявності деяких недуг, спостерігається постійне бажання з’їсти що-небудь солодке. Як приклад наводиться остеохондроз, так як стискаються артерії і мозок не отримує потрібної кількості глюкози, вимагаючи вуглеводи. Тяга до солодких страв можлива через проблеми в шлунково-кишковому тракті, при запорах, то ж відноситься до дисбактеріозу. В останньому випадку внутрішні органи погано засвоюють мінерали, що призводить до підвищеного вживання цукру. При ураженні селезінки також спостерігається подібний симптом.

Дієтологи вказують на діабетиків, у яких є дефіцит інсуліну, необхідного для засвоєння глюкози. Такі люди відчувають гостре бажання з’їсти їжу, що містить цукор, така ж ознака спостерігається при захопленні алкоголем. Для засвоєння спирту організму необхідна глюкоза, з цієї причини у людини з’являється тяга до солодкого.

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