На Прикарпатті вже три лікарні перестали приймати хворих коронавірусом

На Прикарпатті вже три медустанови закриті для прийому хворих коронавірусом.

У місті Калуш нещодавно закрили пологовий будинок, тому що тест на COVID-19 показав позитивний результат у 14 медпрацівників. Тепер до цього списку додалися ще дві міські лікарні в Івано-Франківську. Там тимчасово призупинили прийом пацієнтів з симптомами коронавіруса та пневмоніями.

В центральній міській клінічній лікарні головною проблемою називають переповненість установи. Під інфекційні там переобладнали 4 відділення. Медики кажуть, що все 196 ліжок зараз зайняті пацієнтами з пневмоніями.

З них 105 ПЛР-тести виявилися позитивними, а у 58 діагноз коронавірус встановлено вже лабораторно. 23 медика знаходяться вдома на лікарняних, при цьому COVID-19 діагностовано тільки у одного з них.

В іншій лікарні, першої міської, припинення прийому заражених вірусом пояснюють браком медперсоналу. Там на лікарняних зараз 15 працівників. Відзначається, що є такі медики, які готові працювати понаднормово, але, за словами головлікаря, це заборонено законом.

У цій лікарні могли б прийняти одночасно до 130 пацієнтів одночасно, але зараз там проходять лікування 78 осіб з пневмоніями, діагностованим коронавірусом і підозрою на нього. Нових заражених вже четвертий день направляють в інші лікарні.

Попередньо прийом хворих міські лікарні призупинили до 24 квітня, далі медики будуть діяти «по ситуації».