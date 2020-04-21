Ціна нафти Brent опустилася нижче $18 за барель, WTI – нижче $7

Вартість ф’ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в червні 2020 року на лондонській біржі ICE падає майже на 30%, опустившись до позначки $17,92 за барель, свідчать дані торгів 21-го квітня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Востаннє Brent торгувалася дешевше $18 за барель у січні 2002 року.

Червневі ф’ючерси на північноамериканську WTI також прискорили падіння до 68,2%, в моменті досягаючи позначки $6,5 за барель.