Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ціна нафти Brent опустилася нижче $18 за барель, WTI – нижче $7

22.04.2020

Вартість ф’ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в червні 2020 року на лондонській біржі ICE падає майже на 30%, опустившись до позначки $17,92 за барель, свідчать дані торгів 21-го квітня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Востаннє Brent торгувалася дешевше $18 за барель у січні 2002 року.

Червневі ф’ючерси на північноамериканську WTI також прискорили падіння до 68,2%, в моменті досягаючи позначки $6,5 за барель.

Читайте також:   «Це питання фізичного виживання нації»: Ганапольський пояснив, чому Україна повинна обов'язково вступити в НАТО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *