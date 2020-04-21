В Одеській області 9 дітей інфіковані COVID-19. Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

«З 146 випадків, 9 – це діти», – сказавши він.

За його словами, випадки зараження неповнолітніх зареєстровані в Одесі та місті Ізмаїл – по 3 випадки, в місті Южний, Білгород-Дністровському і Подільському районі – по одному випадку.

Як уточнивши Гончаров, серед цих підтверджених діагнозів, два нових – в Одеській дитячій лікарні №2, де виявлено захворювання у дітей, хворих на пневмонію.

Наразі госпіталізацію до цієї медустанови призупинили, вже обстежено 19 контактних дітей, продовжують обстежувати медиків.

Гончаров константував, що поширення інфекції в регіоні з минулого тижня збільшилася з 16 адміністративних територій до 20.

З 146 хворих лише 16 осіб були в країнах з неблагополучною епідситуацією, решта заразилися, не виїжджаючи за межі України.

У регіоні виявлено 11 сімейних вогнищ інфікування.

Як зазначила в. о. директора департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар’єва, в регіоні одужали 4 людини. Це двоє малолітніх дітей у місті Ізмаїлі, житель Одеси і жінка з Сараті, яка проходила курс лікування в Ізмаїльській лікарні.