Мінінфраструктури анонсувало нові евакуаційні авіарейси

Мінінфраструктури України на наступному тижню призначить додаткові евакуаційні рейсі з декількох країн, серед яких – Ізраїль, США, Таїланд.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише «Інтерфакс-Україна».

«Почнемо з Ізраїлю, тому що там найбільш гостро стоїть візове питання. Потім США, де у наших людей також закінчуються туристичні візи. Далі Балі, Індонезія, Таїланд. У Європі також є ряд країн, з яких внаслідок закриття проїзду всередині Шенгенської зони нам доведеться вивозити людей літаками», – сказавши Криклій.

Також міністерство планує вивезення українців з Італії та Іспанії. Всі, хто повернутися додому, обов’язково пройдуть 14-денну обсервацію.

«Вже плануємо ці маршрути, почнемо їх десь через тиждень після Великодня, я думаю», – уточнив він.

Криклій також уточнивши, що на сьогоднішній день через систему МЗС «Друг» висловили бажання повернутися в Україну понад 9 тисяч наших громадян.