37 хворих COVID-19 в гуртожитку Вишневого: Влада тиждень мовчали про смерть зараженого, людей не захистили

Жителям дев’ятиповерхового гуртожитку в місті Вишневе, де виявили спалах коронавірусом, більше тижня після першого летального випадку ніхто нічого не пояснював, захисні заходи не вживалися.

Відзначається, що в даний час всі будівлю блокується органами правопорядку. З ранку з гуртожитку намагалася вийти жінка. Правоохоронці зробити цього не дали, заявивши, що залишати приміщення заборонено. Тривалий час люди взагалі не знали, що відбувається. Потім їм сказали, з чим пов’язані обмежувальні заходи, повідомивши, що всіх мешканців гуртожитку будуть тестувати на предмет зараження коронавірусом.

14 квітня була зафіксована перша смерть. Люди розповідають, що все це час з ними ніхто нормально не спілкувався. Просто закрили кімнату жертви. Санація не проводилася. Мешканці за своєю ініціативою через третіх осіб дізнавалися про те, що відбувається. Не знали, загрожує їм щось чи ні. Тільки коли була зафіксована друга смерть, один блок будівлі був ізольований. При цьому наголошується, що якась інформація була саме у жителів того блоку, де трапилися летальні випадки. Мешканці інших блоків не знали, хто помер і кількість заражених.

«У результаті перший час люди самі стали ізолюватися, самі прибирали коридори, самостійно проводили дезінфекцію», — йдеться в матеріалі.