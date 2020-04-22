Російська гривня продовжує слабшати, курс євро перевалив за 84 рубля

Ослаблення російської нацвалюти в ході торгів на Московській біржі до вечора вівторка посилився, причому курс євро вперше з 3 квітня подолав рубіж у 84 рубля.

Так, станом на 18:54 мск курс долара розрахунками «завтра» виріс на 1,85 рубля до попереднього закриття до 77,407 рубля. Курс євро підскочив на 2,06 рубля і опинився на позначці 84,0550 рубля, свідчать дані біржі.

Як зазначає начальник відділу аналізу банків та грошового ринку ІК «ВЕЛЕС Капітал» Юрій Кравченко, «увагу на локальному валютному ринку у вівторок було зосереджено на цінах на нафту». «Протягом дня червневий ф’ючерс на Brent опускався нижче 19 доларів за барель. Ближче до вечора ціна повернулася на рівень вище 20 дол., проте в цілому котирування втрачали за день більше 20%. Рубль в подібних умовах перебував у числі аутсайдерів серед валют на ринках, що розвиваються, втрачаючи до закінчення робочого дня майже 2% в парі з доларом і євро», — йдеться в огляді експерта.

При цьому він вважає, що «в цілому такий результат можна вважати вельми оптимістичними на тлі обвалу цін на нафту». «Більшість валют EM також торгувалося у вівторок в негативній зоні слідом за загальним неприйняттям ризику на глобальних майданчиках», — підкреслює Кравченко.

На тлі падіння нафтових котирувань сильно знижується і російський фондовий ринок: рублевий індекс МосБиржи втратив у вівторок 1,5%, доларовий індекс РТС — 5,26%.

«Сьогодні черговий „чорний“ день на ринку нафти. Якщо напередодні падав тільки ближній ф’ючерс WTI, в якому дійсно співпало багато випадковостей, то сьогодні всі нафтові контракти в серйозному мінусі, і це вже не жарт», — попереджає старший аналітик ІАЦ «Альпарі» Ганна Бодрова.

За її словами, «для рубля дешеву сировину — це дуже погана новина». «Зараз видно, що російський дефіцит бюджету буде тільки розростатися, раз енергоносії дешевшають. Простіше всього „перекрити“ дефіцит девальвацією рубля», — іронізує експерт.

Нагадаємо також, що російська нацвалюта з початку нинішнього року суттєво знецінилася щодо долара та євро. Потужний тиск на рубль надали загальна паніка на фінансових ринках з-за стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 і побоювань з приводу її впливу на глобальну економіку, а також обвал цін на нафту.

Так, сильна девальвація російської нацвалюти сталася 7 березня на міжнародному ринку Forex, після того як днем раніше розвалилася угода ОПЕК+, — країни альянсу не змогли домовитися ні про додаткове скорочення нафтовидобутку, ні про продовження угоди на більш тривалий період (з 1 квітня 2020 року). Після цього, 9 березня 2020 року, на фінансових та нафтовому ринках стався «чорний понеділок», а 18 березня ринок охопила «чорна середа» з черговим падінням нафтових котирувань, — російська нацвалюта в ході торгів на Московській біржі оновила (на той момент) антирекорди до долара і євро з лютого 2016 року, — 81 і 88 рублів відповідно.