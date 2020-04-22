Травмував гранатою поліцейського: у Вінницькій області до 10 років засудили чоловіка

У Вінницькій області до 10 років ув’язнення засуджено 44-річного чоловіка, який на залізничній станції погрожував людям гранатою, а потім кинув її в поліцейських, в результаті чого один з них був травмований.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

«Бершадський районний суд виніс вирок 44-річному раніше неодноразово судимому чоловікові, який 8 липня 2018 року на залізничній станції в селі Флорино Бершадського району погрожував людям гранатою. Під час затримання поліцейськими зловмисник кинув у бік поліцейських гранату і травмував одного з них», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підставі зібраних у ході досудового розслідування доказів доведена вина підсудного у вчиненні злочинів, передбачених ст. 263 ч. 1 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 348 КК України (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

«Судом злочинець засуджений за сукупністю злочинів на 10 років позбавлення волі», — додається в повідомленні.