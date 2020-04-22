У Грузії надзвичайний стан продовжили до 22 травня

Надзвичайний стан у Грузії продовжено до 22 травня. Про це заявив радник прем’єр-міністра Грузії, прес-секретар Іраклій Чіковані.

«У зв’язку з пандемією коронавіруса в Грузії 21 березня на один місяць, до 21 квітня, було оголошено надзвичайний стан, проте 14 квітня стало відомо, що уряд звернеться до президента з проханням продовжити надзвичайний стан до 10 травня. Однак сьогодні уряд прийняв рішення продовжити надзвичайний стан у країні до 22 травня», — пише видання.