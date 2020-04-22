ЗНО може стартувати 25 червня, — Міносвіти

Зовнішнє незалежне тестування орієнтовно стартує 25 червня заявив гендиректор директорату вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

Про це Куль написав у Фейсбуці.

Також він розповів про вступної кампанії

«ЗНО буде проведено орієнтовно з 25 червня до 17 липня. Вступна кампанія на основі 11 класів буде посунута на один місяць (серпень замість липня), навчальний рік для першокурсників імовірно розпочнеться 15 вересня (для інших курсів він може початися в звичайні терміни)», — повідомив Куль.

За його словами, календар інших вступних кампаній повинні визначити до кінця квітня. Однак Куль попередив, що зазначені терміни можуть змінитися, якщо заборона на відвідування закладів продовжать після 1 червня 2020 року.

«У разі вручення свідоцтв про базову середню освіту до кінця червня, вступна кампанія в спеціалізованих коледжах для випускників дев’ятих класів може бути проведена без перегляду раніше визначених термінів в липні», — додав Шаров.

Він також зазначив, що Науково-методичний центр вищої та професійної предвысшего освіти в месенджері Viber провів опитування професійних коледжів з вступної кампанії на основі дев’яти класів. За словами Шарова, 82 % опитаних учасників не хочуть, щоб час проведення вступної кампанії на основі дев’яти класів міняли. Навіть за умови відстрочки кампанії на основі 11 класів на серпень.