Коронавірус в Європі: в Словаччині з 22 квітня пом’якшать карантинні заходи

Влада Словаччини планують послабити карантинні обмежувальні заходи в країні. Це буде відбуватися в чотири етапи.

Про це пише SME.

Центральний кризовий штаб Словаччини у вівторок, 21 квітня, розробив план поетапного виходу з жорсткого карантину.

З 22 квітня відкриють магазини і торгові центри, у яких площа більше 300 квадратних метрів.

Також відкриють паби, спортивні майданчики і ринки, які працюють під відкритим небом. Запрацюють хостели, але не для короткотермінового проживання, а тривалого.

Через пару тижнів відкриються готелі та хостели і для короткотермінового проживання, почнуть надавати послуги таксі, відкриють туристичні визначні пам’ятки, які знаходяться під відкритим небом.

Однак, влада залишать в силі обов’язкові заходи гігієни, такі як дезінфекція рук і носіння масок.

Кожен етап послаблення карантину буде проводиться з інтервалом у тиждень-два.