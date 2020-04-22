Головний санлікар України хоче закрити цвинтаря на поминальні дні після Пасхи

Напередодні Радониці (Проводів) — першого дня після Великодня загальноцерковного поминання покійних головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко порекомендував органам місцевого самоврядування закрити кладовища для відвідування в поминальні дні.

Це пов’язано із загрозою поширення коронавіруса.

Відповідну постанову за №11 від 21 квітня опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров’я.

«Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей закрити для відвідування кладовища», — йдеться в документі.

Ляшко припустив робити винятки для обрядів поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів: на похороні має бути не більше 10 чоловік, відстань між людьми не повинно бути менше 1,5 м.