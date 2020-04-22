Стандарти НАТО?: Таран звільнив досвідченого полковника ВСУ, якого довго навчали в ЄС

Міністр оборони України Андрій Таран відправив у запас досвідченого полковника ЗСУ Віктора Кевлюка, який довго проходив навчання в ЄС.

Про це повідомляє його дружина Ірина Кевлюк на своїй сторінці в Facebook.

«Ось і все — я дружина офіцера, звільненого в запас. Наказ підписаний міністром оборони — Віктор Анатолійович у вільному польоті… Здивована я? Немає. За останній час звільнилося таку кількість офіцерів, що я цього інтуїтивно чекала. Правда, думала, що це буде після закінчення контракту і за власним бажанням», — йдеться в повідомленні.

Ірина заявила, що здивована звільненням чоловіка, так як у нього є цілий список доказів профпридатності:

освіта артилериста з відзнакою;

сертифікати СМР-2 на знання англійської та німецької мов (ще розмовляє по-польськи і вчить арабську);

міжнародний досвід співробітництва з НАТО;

автор не тільки законодавства про службу в резерві, але й один з тих, хто створював цю систему;

знання і досвід в мобілізаційної роботи (5 хвиль мобілізації проведено; сформовано 4 бригади, 2 полку, 3 батальйону, відновлено роботу системи військових комісаріатів понад 40 адм.);

співавтор документів / методичних рекомендацій щодо функціонування системи СИМИС;

участь в АТО;

вік не пенсійний і висновок ВВК «придатний»;

проходив поліграф, який показав, що він не є зрадником або залежним людиною.

«Людина інтелігентна, вихована, принциповий, патріот, ерудований… Які ж ви самозакохані люди, панове! Стандарти НАТО? j-структура? Ну-ну… Якщо раптом, друзі, почуєте, що «немає кадрів, всі не такі», — згадайте мій пост», — пише Ірина.

За її словами, Віктор у 2014 році закінчив перший факультет Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Ірина наголосила, що наразі у ВСУ з випускників внз залишився тільки один чоловік.

«Чому держава витратила кошти на підготовку фахівців, а потім нічого не запропонував? Погано вчили? Навіщо дали дипломи? Чому даремно витрачені кошти платників податків? Кадрова політика в ЗСУ — «обняти і плакати», — йдеться в пості.

Ірина зазначила, що в минулому році її чоловік проходив навчання в Міжнародній бізнес-школі, на що фонд «Повернись живою» витратив 80 тисяч гривень. Вона згадала, що полковник проходив співбесіду на посаду головного консультанта в ОП.

«Оформили документи — знову тиша: то зміна керівників, то «ні-ні, все в силі: ми пам’ятаємо про вас». Думала, амнезія, але з’ясувалося сьогодні, що і директорат ліквідували, і людей, які проводили співбесіди, звільнили», — йдеться в пості.

Ірина заявила, що не бачить майбутнє для країни, в якій експерти з питань оборони і безпеки навчалися в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і проходили кілька курсів.

«Спеціально читала біографії і інших заступників керівника ОП: майже всі з «95 кварталу». Можете самі переконатися. Є, наприклад, «кадр» з утворенням Запорізький будівельний технікум, а через 15 років школа бізнесу — все! А ось такі люди, як Віктор Анатолійович, йдуть на «відпочинок»!» — пише Ірина.

Вона зазначила, що кілька днів після підписання рапорту про звільнення її чоловіка, йому дзвонили багато разів, щоб дізнатися, чи правда полковника ВСУ відправили в запас і радили звертатися до інстанції. За словами Ірини, вона спочатку була засмучена звільненням чоловіка, але потім зрозуміла, що у цього є свої плюси.

«Може, мені за державу прикро»? Ні! Держава заслуговує керівників, яких обрало», — підсумувала Ірина.

Варто відзначити, що в 2019 році начальник цивільно-військового співробітництва об’єднаного оперативного штабу ЗСУ Віктор Кевлюк брав участь у міжнаціональних військових навчаннях НАТО Combined Resolve XII в Німеччині разом з механізованою ротою 93 омбр ВСУ «Холодний Яр».