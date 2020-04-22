Росія ввела в Чечню федеральні війська: чеченська влада не розуміють, що відбувається

Москва раптово ввела в Чечню федеральні війська: на дорогах і блокпостах помітили техніку російських військових і солдатів, які з’явилися в республіці в понеділок.

Про це повідомили журналісти «Нової газети».

У Надтеречный район Чечні російські власті ввели федеральні війська: інформацію про це повідомили журналісти «Нової газети» з посиланням на місцевих жителів. Федеральні російські війська були помічені на території республіки вже в понеділок вдень.

В Інтернеті з’явилося відразу кілька відео, на яких можна помітити блокпости і військові машини російської армії.

Журналісти повідомили, що Москва ввела федеральні війська в Надтеречный район, який знаходиться на кордоні з Інгушетією, Північною Осетією і Ставропольським краєм.

Місцеві жителі заявляють, що вздовж федеральної траси розташовані військові машини «Урал», а також наметові містечка в околицях відразу кількох населених пунктів.

За даними журналістів газети, там були встановлені блокпости.





Джерела видання в силових структурах Чечні повідомляють, що введення російської армії стало для них великим сюрпризом: вони невпевнено припустили, що це навчання. Однак ніяких міжвідомчих наказів про проведення навчань місцевими силовими структурами отримано не було.

Крім того, вчення зазвичай проводяться далеко від населених пунктів, наприклад, на полігонах Надтеречного району. Місцеві жителі не розуміють, що відбувається і з яких саме причин у районі з’явилися російські військові.