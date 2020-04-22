У Херсонській області збільшилася кількість хворих COVID-19

У Херсонській області збільшилася кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 до 72.

Про це повідомили в прес-службі Херсонської облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що за добу в області підтвердили два нових випадки захворювання — жінка 66 років і чоловік 75 років, обидва жителі Херсона.

«Хворі вже перебували в стаціонарах медичних установ Херсонської області з діагнозом пневмонія. Їх було додатково обстежено методом ПЛР, завдяки чому і вдалося виявити коронавірус. Зараз стан пацієнтів важкий. Вони були госпіталізовані в Херсонську обласну інфекційну лікарню. Вони отримують кисень, в підключення до апарату ШВЛ не потребують», — повідомили в ОДА.

Також протягом доби одужали 4 пацієнта з COVID-19. Всі вони перебували на самоізоляції. Всього в області вилікувались 10 осіб, 1 помер.