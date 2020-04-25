Самоизолированных у Києві контролюватимуть через Telegram-бот: як він працює

У Києві, де на 24 квітня кількість хворих COVID-19 збільшилася до 1122 людина, запустили Telegram-бот для жителів столиці, які знаходяться на самоізоляції.

Дистанційний контроль за дотриманням карантинних заходів проводиться наступним чином: людині на самоізоляції приходить push-повідомлення, на яке він повинен відповісти протягом 10 хвилин, включивши геолокацію на смартфоні. Таким чином оператор отримує інформацію про місце його перебування.

У столичній держадміністрації зазначили, що такі повідомлення приходять кілька разів в день. Якщо людина, що отримав push-повідомлення, знаходиться поза зоною самоізоляції (різниця в даних геолокації 100 метрів) або не відповідає, то до нього направляють перевіряючих. У разі підтвердження факту порушення режиму самоізоляції складають протокол про адміністративні правопорушення і накладають штраф 17 000 гривень. Поліція столиці склала вже 66 таких протоколів за порушення режиму самоізоляції.

Киянам нагадали, що в Моніторинговому центрі з протидії поширенню COVID-19 (телефон 044-237-15-71), який і запустив Telegram-бот, фахівці надають необхідну допомогу, в тому числі і психологічну.

У той же час мешканців столиці застерігають від шахраїв і нагадують, що єдиний номер, з якого телефонують представники Моніторингового центру — 093-117-15-51.