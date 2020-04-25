Хлопці в Пхеньяні глухо мовчать — досі немає жодного повідомлення про ватажка КНДР Кім Чен Ине, ім’я якого не згадують з 11 квітня. Це дещо загадково: здавалося б, що варто навіть у разі нездужання вождя або його рішення усунутися на час (коронавірус!) просто видати липовий текст про те, що він перевірив роботи на який-небудь будівництві або високо оцінив готовність льотчиків-винищувачів, які охороняють мирне небо Народно-демократичної республіки.

Та й хіба важко викласти при цьому пару заздалегідь заготовлених фотографій? Впевнений, що такі консерви є в Пхеньяні на всі випадки життя.

Але Пхеньян мовчить. Тим часом в Японії з’явилося повідомлення з посиланням на південнокорейську і американську розвідку: нібито ще в кінці минулого року пленум ЦК Трудової партії Кореї на вимогу самого товариша Кім Чен Ина прийняв рішення, що в разі його непрацездатності, вбивства ворогами і т. д. вся повнота влади переходить до улюбленої молодшої сестри вождя Кім Е Чжон. Яка зараз отримала статус кандидата в члени Політбюро і фактично очолила ключовий Організаційний відділ ЦК. Який вирішує питання про кадри, питання життя і смерті всіх в партійній номенклатурі.

Коротше, на півночі Кореї все як і раніше цікаво. А товариш Кім вже зникав — в 2014 році він якось зник з повідомлень аж на сорок днів.