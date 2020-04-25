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В Киеве устроили поножовщину из-за женщины

25.04.2020

Пострадавший получил ножевое ранение в грудь в квартире на улице Мироновской. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Установлено, что киевлянин выпивал один в квартире. В этот момент пришел бывший гражданский муж его сожительницы, который тоже был нетрезв.

На почве ревности между мужчинами возникла стычка, переросшая в драку. В запале конфликта 42-летний гость ударил ножом оппонента в грудь. С места происшествия 37-летнего киевлянина с проникающим ранением грудной клетки и легкого госпитализировали.

Нападавшего задержали. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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