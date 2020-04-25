Військовий розстріляв колег на п’янці в зоні ООС

Поблизу села Богданівка Волноваського району Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, в результаті якої загинув один з його товаришів по службі.



Попередньо відомо, що сім військових зібралися разом розпивали спиртне. Що саме стало причиною конфлікту, наразі встановлює слідство, але один з військових схопив службовий автомат АКС-74 і випустив чергу в бік інших військовослужбовців.



В результаті один з військових від отриманих поранень помер, ще двоє були госпіталізовані. У одного з постраждалих — кульове поранення стегна, а в іншого — численні вогнепальні поранення.



Правоохоронці почали розслідування.