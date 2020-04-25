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Військовий розстріляв колег на п’янці в зоні ООС

25.04.2020

Поблизу села Богданівка Волноваського району Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, в результаті якої загинув один з його товаришів по службі.
 
Попередньо відомо, що сім військових зібралися разом розпивали спиртне. Що саме стало причиною конфлікту, наразі встановлює слідство, але один з військових схопив службовий автомат АКС-74 і випустив чергу в бік інших військовослужбовців.
 
В результаті один з військових від отриманих поранень помер, ще двоє були госпіталізовані. У одного з постраждалих — кульове поранення стегна, а в іншого — численні вогнепальні поранення.
 
Правоохоронці почали розслідування.

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