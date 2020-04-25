Деякі АЗС опустили ціну автогазу до 6,95 грн за літр

В Україні триває зниження цін на автогаз. Причому, деякі мережі опускають цінники дуже помітно. Так, наприклад, автомобіль на ГБО (газобалонне обладнання) в мережі AVIA можна заправити за 6,95 грн за літр.

У Київській області перед Великоднем на заправках мережі AVIA вартість автогазу знизили до 6,95 грн за літр. Спочатку хотіли після свята повернути колишню ціну, але потім, до радості власників машин з ГБО, які живуть у столичному регіоні, вирішили нічого не змінювати.

Ще одна хороша новина – AVIA і далі планує виставляти на стелах адекватні ціни.

Між тим, станом на 23 квітня, в Україні середня роздрібна вартість автогазу дорівнювала 9 грн за літр. Востаннє власники автомобілів на ГБО заправлялися за такими цінами влітку 2016 року. Деякі мережі продають цей вид палива для машин з ГБО менш ніж за 8 грн.

Що ж стосується інших видів палива, то ціни на них теж знижуються. Станом на 24 квітня середня ціна бензину А-92 становила 22,01 грн за літр, бензину А-95 – 23,02 грн за літр, а дизельного палива – 22,47 грн за літр.