Фігуранти “плівок Єрмака” відмовилися писати заяви, – ЗМІ

Всі фігуранти “плівок Єрмака” відмовилися писати заяви про злочин, всі “претенденти” на держпосади заперечують, що давали хабарі Єрмаку і його спільникам за працевлаштування.

Про це у ятницю, 24 квітня, повідомляє “Українська правда” з посиланням на інформованих юристів і виписку з ЄРДР.

У матеріалі підтверджуються дані, які напередодні оприлюднили адвокати нардепа Гео Лерос про те, що 17 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу зі “зловживання впливом” на “шахрайство”, вилучили з розслідування НАБУ і передали в Нацполіцію. Відзначається, що в НАБУ не змогли довести “зловживання впливом”, а справу перекваліфікували з ч. 2 ст. 369-2 КК (зловживання впливом) на ст. 190 КК (шахрайство), після чого справа перестала мати корупційний характер. Заявник – нардеп “Слуги народу” Гео Лерос вказував про вплив службовців Офісу президента на прийняття рішень про призначення на посади в органах держвлади.

Слідство встановило трьох осіб, які у серпні – жовтні 2019 року проводили співбесіди з “претендентами” на посади в органах держвлади і держпідприємствах. Йдеться про Дениса Єрмака, Дмитра Штанька, і Сергія Шумського. Штанько розповідав, що 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а Шумський говорив, що він позаштатний співробітник оперативного управління СБУ. Жоден з організаторів співбесід у цьому провадженні не визнаний “потерпілим”, але правову оцінку їх діям дасть вже поліція.

“Встановлено, що Єрмак Д., за попередньою змовою групою осіб з Шумським С. і Штаньком Д., шляхом обману, що полягав у проведенні співбесід та створення видимості реальної можливості призначення на посади в органи державної влади і державні підприємства, в період з серпня по жовтень 2019 року намагалися заволодіти грошовими коштами громадян, які повинні були бути надані нібито як неправомірна вигода відповідним посадовим особам, однак свого наміру не довели до кінця з причин, не залежних від їх волі”, – йдеться в ЄРДР.

Правоохоронці вивчили понад 20 годин відеозаписів. На деяких фрагментах під час таких “співбесід” велися розмови про хабарі, але ніхто на відео не обіцяв впливати на конкретних службовців для призначення на відповідні посади. У тієї ж годину, жодну особу, яка пройшла “співбесіду”, не призначили на обговорювану посаду. За даними видання, на одному з фрагментів відео зафіксували конфлікт з чоловіком, який вимагав повернути гроші за невиконання обіцяного, це вказує на можливе заволодіння майном шляхом обману.

Троє фігурантів записів (Штанько, Шумський і Єрмак, – ред.) надали протилежні за змістом показання. Крім того, Штанько і Шумський дали інтерв’ю журналістам, де оголосили відомості досудового розслідування без дозволу. Правоохоронцям так і не вдалося з’єднання з’ясувати, чи здійснювалася зйомка законно. Зокрема, не вдалося підтвердити співпрацю фігурантів відеозаписів на момент їх проведення з правоохоронними органами. З відео можна чітко встановити, хто робить відеозапис, але під час допитів, люди, які здійснювали зйомку, заперечували цей факт.