Зеленський призначив голову Івано-Франківської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього заступника глави Івано-Франківської облдержадміністрації Віталія Федоріва головою ОДА. Про це йдеться в указі президента №155/2020.

Зазначимо, що раніше цю посаду обіймав нинішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зеленський провів зустріч з Федорівим, привітав його з призначенням і побажав успіхів у роботі. Президент відзначив важливість вирішення актуальних проблем області. Зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону.

Новий голова ОДА, у свою чергу, подякував Зеленського за довіру. Віталій Федорів народився в 1977 році в селі Братківці Івано-Франківської області. У 2000 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю “економіка підприємства”, (інженер-економіст), у 2004 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю “державна служба” (магістр).

З 2001 року працював в структурах Івано-Франківської ОДА, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020 року – т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА.