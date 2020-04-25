«Ревізор» перевірив АЗС KLO під час карантину: став відомий результат

Персонал київської заправки KLO працює без проходження необхідної перевірки на стан здоров’я і без медичних книжок. Про це повідомляє програма «Ревізор».

Відзначається, що складовою частиною роботи АЗС під час карантину є надання мандрівникові можливості перекусити і придбати товари першої необхідності. Ведуча програми Юлія Панкова перевірила столичну заправку KLO, де пропонуються кава і хот-доги.

Як стверджує компанія, вони безпечні, оскільки готуються в окремому приміщенні. З метою мінімізації контактів з покупцем покупки забирають на «точці видачі».

Там для відвідувачів є безконтактний дезінфектор, санитайзеры і вологі серветки. Касир – в масці, рукавичках, прикритий пластиковою стійкою. На кухні – кухаря в шапочках, рукавичках, масках і халатах. Працівники дезінфікують поверхні. Однак, у людей, які готували замовлення, не було медкнижок. Крім того, вони стверджували, що книжки зберігаються в адміністратора.

«На моє питання, які мазки здавали при огляді, я почула: «не пам’ятаю». І до того ж кухар сказав, що проходив огляд у педіатра», — сказала ведуча.

Вона також перевірила за допомогою свого люминометра кришки для стаканів, пристрій показало 50 одиниць при допустимих 30-ти.

Таким чином заправка KLO не пройшла перевірку програми «Ревізор».