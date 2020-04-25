Глава МЕР: Росія щодня втрачає ₽100 млрд із-за карантину

Глава Минэкономразивтия Максим Решетніков оцінив втрати Росії через карантинних заходів, пов’язаних з пандемією коронавіруса, в 100 млрд рублів в день. У 2020 році дефіцит бюджету може скласти до 5% ВВП.

«Ми у втратах ВВП втрачаємо по всій країні близько 100 млрд рублів в день, і це дуже великі втрати, які ми несемо», — цитує Решетнікова ТАСС.

За його словами, заходи держпідтримки російської економіки вполсне порівнянні з заходами інших держави. Тим не менш, за підсумками 2020 року Росія може втратити 5% ВВП, прогнозує Решетніков.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch також дав прогноз, згідно з яким падіння російської економіки буде скромніше. Аналітики оцінили його в 3,3% ВВП. Світовий ВВП знизиться, як очікується, на 3,9%.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що сьогоднішня криза буде складніше, ніж у 2008-2009 роках.

Голова правління банку «Відкриття» Михайло Задорнов заявив, що падіння російського ВВП може скласти 5-6%. 10 квітня глава Центробанку Ельвіра Набіулліна повідомила, що динаміка ВВП Росії в цьому році буде негативною.