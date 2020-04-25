Епідеміолог попередив про неминучість другої хвилі коронавірусу

В Україні та інших пострадянських країнах склалися ідеальні умови для респіраторних інфекцій.

Україна неминуче зіткнеться з новим спалахом захворюваності коронавірусом, яка співпаде з іншими сезонними інфекціями.

Про це заявив голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін в ефірі передачі “Право на владу” на каналі 1+1, передає dt.ua.

“Друга хвиля коронавірусної інфекції в будь-якому випадку прийде, як ми розуміємо, восени… На жаль, в нашій країні, і взагалі в пострадянських країнах, створено ідеальні умови для того, щоб захворіти гострими респіраторними захворюваннями. На жаль, ми кожен рік бачимо зростання таких захворювань, які починаються у вересні і закінчуються в травні”, – сказав Александрін.

Говорячи про підготовку до другої хвилі епідемії, Александрін закликав не обмежуватися лише заходами карантину, але впроваджувати нові технології, які дозволяють покращити контроль за здоров’ям і забезпечити профілактику зараження.

“Більше треба звертати увагу не на обмежувальні заходи, а на впровадження програм інфекційної безпеки, особливо в соціально критичних місцях – дитячих садках, школах, лікувальних закладах”, – сказав епідеміолог.

За словами експерта, за літній період в Україні слід постаратися підготувати до другої хвилі найбільш вразливі громадські місця.

“Тут потрібно працювати системно, а не так, як у нас на сьогодні йде залякування населення та поширення якихось таких панічних настроїв. Я – за те, щоб ми сьогодні акцентували увагу на системних підходах, на впровадження заходів інфекційної безпеки”, – підсумовує Александрін.

У США директор Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC) Роберт Редфілд заявив, що друга хвиля коронавірусу можлива взимку. За його словами, спалахи відразу двох респіраторних захворювань можуть призвести до “неймовірного навантаження на систему охорони здоров’я.