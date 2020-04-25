Китай направив медиків у КНДР для консультацій Кім Чен Ина

Влада Китаю відправили в Північну Корею групу своїх медичних фахівців. Вони повинні консультувати лідера КНДР Кім Чен Ина в питаннях подолання наслідків пандемії коронавіруса.

Делегація виїхала з Пекіна в Північну Корею в четвер, 23 квітня, пише The Telegraph.

Китай направив групу медичних експертів у Північну Корею, які повинні консультувати лідера Північної Кореї Кім Чен Ина,– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що відрядження китайських експертів відбувається на тлі суперечливих повідомлень про стан здоров’я північнокорейського лідера.

Що відомо про стан Кім Чен Ина: головне

Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров’ям у лідера Північної Кореї.

За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня.

Причиною того, що лідер КНДР не відвідав свято, нібито є погіршення стану його здоров’я.

12 квітня йому провели операцію через серцево-судинного захворювання, зараз він нібито відновлюється на своїй віллі.

Здоров’я північнокорейського лідера погіршився нібито через ожиріння, перевтоми і куріння.

У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції.

Офіційний Сеул говорить, що лідер Північної Кореї займається державними справами.

Схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році на 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров’я.

Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт і його здоров’я постійно погіршувався аж до самої смерті в 2011 році.

Автор: Олена Захарова