Китай направив медиків у КНДР для консультацій Кім Чен Ина

Влада Китаю відправили в Північну Корею групу своїх медичних фахівців. Вони повинні консультувати лідера КНДР Кім Чен Ина в питаннях подолання наслідків пандемії коронавіруса.
Делегація виїхала з Пекіна в Північну Корею в четвер, 23 квітня, пише The Telegraph.
Китай направив групу медичних експертів у Північну Корею, які повинні консультувати лідера Північної Кореї Кім Чен Ина,– йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що відрядження китайських експертів відбувається на тлі суперечливих повідомлень про стан здоров’я північнокорейського лідера.
Що відомо про стан Кім Чен Ина: головне
- Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров’ям у лідера Північної Кореї.
- За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня.
- Причиною того, що лідер КНДР не відвідав свято, нібито є погіршення стану його здоров’я.
- 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинного захворювання, зараз він нібито відновлюється на своїй віллі.
- Здоров’я північнокорейського лідера погіршився нібито через ожиріння, перевтоми і куріння.
- У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції.
- Офіційний Сеул говорить, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
- Схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році на 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров’я.
- Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт і його здоров’я постійно погіршувався аж до самої смерті в 2011 році.
Автор: Олена Захарова