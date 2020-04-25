Землетрус з Румунії відчули в Україні, Молдавії та Болгарії

У ніч на суботу, 25 квітня, близько 01:00 мешканці Одеської області відчули кілька підземних поштовхів.
Як пише одеський портал Думська ” з посиланням на сейсмологічні ресурси, одесити відчули три поштовху, які є відлунням потужного землетрусу в Румунії.
Епіцентр землетрусу в Румунії
Отмечетася, що епіцентр землетрусу знаходився в так званій зоні Вранча. Їх магнітуда — 4,72; 4,9 і 5,3 за шкалою Ріхтера.
Найсильніше коливання грунту відчувалися на півдні регіону, в Буджаку. В Одесі їх відчули в основному жителі багатоповерхівок.
Землетрус в Румунії
Згідно інформації Google Maps з посиланням на U. S. Geological Survey, підземні поштовхи, помимио України, також ощитили жителі другиз країн-сусідів, як Молдова та Болгарія.
Землестрясение на карті