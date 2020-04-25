Підмосков’ї запросило допомогу військових у боротьбі з коронавірусом

Губернатор Московської області Андрій Воробйов запросив у Міноборони допомогу в боротьбі з коронавірусом, заявив глава відомства Сергій Шойгу. Про це повідомляє ТАСС.

Влада Підмосков’я попросили виділити їм військові медичні бригади, в тому числі реанімаційні, для допомоги у лікуванні заражених коронавірусом. Відповідне рішення прийнято, додав Шойгу.

Міністр оборони підкреслив, що військові повинні підтримати тих, хто опинився в складній ситуації.

Раніше 24 квітня Шойгу і Воробйов дали старт роботі інфекційного військового медичного центру в Одинцово. Комплекс, розрахований на 100 ліжок, буде використовуватися для лікування хворих коронавирусной інфекцією. Міноборони доручено побудувати на території країни 16 таких об’єктів.

Московська область є другим регіоном Росії за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом: за весь термін епідемії зареєстровано майже 7,9 тисячі випадків, 235 пацієнтів одужали, 66 померли.